East e West Coast tutto l’oro degli Stati Uniti

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Well if you ever plan to motor, just take my way it’s the highway that’s the best” intonava Chuck Berry, strofa che si fa mantra lungo le vie, non solo verso Ovest. Il patrimonio più grande del Paese è la sua terra: la natura ha un valore intrinseco da queste parti, musa e miraggio che sfuma all’orizzonte. Da Est ad Ovest, passando pianure sterminate, grandi laghi, montagne altissime e deserti aridi, geografia dell’anima intrecciata da radici profonde e strade lunghissime. Un susseguirsi di scorci da cartolina, grandi città e piccoli centri, paesaggi che invitano a proseguire e scoprire questo incredibile Paese.