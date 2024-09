Dimarco | Ottima prestazione La vittoria un bel peso per il futuro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Federico, al termine della sfida vinta contro la Francia, ha parlato a Rai Sport del gol dell’1-1 con l’Italia. L’esterno dell’Inter è stato uno dei trascinatori. GOL – Federico, autore del primo gol che ha riparto la gara tra l’Italia e la Francia, ha parlato nel post-partita sui canali di Rai. L’esterno dell’Inter ha spiegato come il gruppo sia cambiato di mentalità. Queste le sue parole: «Non era facile ripartire dopo un Europeo così, stasera abbiamo giocato una grande partita. Ci voleva laper alzare l’umore della squadra. Qualità di squadra? Credo che tutti noi abbiamo fatto un’partita, ci sta concedere qualche tiro a una squadra come la Francia. Siamo felici del gol ma soprattutto della? Un bel, non è mai facile battere la Francia in casa».