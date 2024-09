Che centrocampisti produce la Serie A

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alla lettura dei convocati di Spalletti ha fatto discutere, ancora una volta, l’assenza di Manuel Locatelli. Se la sua esclusione da Euro 2024 poteva risultare comprensibile alla luce di una stagione difficile con la Juventus, diventa più complicato giustificare la mancata convocazione di questi giorni. La Juventus è stata una delle squadre più brillanti di questo inizio di campionato, Thiago Motta sta costruendo un nuovo corso e Locatelli è apparso da subito a suo agio. Riguardo gli esclusi, Spalletti ha detto di voler sperimentare nuove soluzioni perché sa cosa può aspettarsi dai giocatori più esperti. Locatelli, però, in Nazionale non gioca da marzo, e poiché dovrebbe essere uno dei nomi da cui ripartire per qualificarsi ai Mondiali del 2026, è strano non vederlo a Coverciano.