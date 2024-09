Beretta interrogato in carcere sull’omicidio di Bellocco la domanda prima della lite | Cos’è sta storia che volete ammazzarmi?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Andreadovrà rispondere a molte domande nell’rio previsto per venerdì pomeriggio aldi Opera davanti al giudice per le indagini preliminari. Il capo ultrà dell’Inter è stato fermato due giorni fa per aver ucciso a coltellate Antonio, anche lui tra i capiCurva Nord ed erede dell’omonima cosca‘ndrangheta. Andreaha infierito suesanime: si aggrava la posizione del capo ultrà dell’Inter I pubblici ministeriDirezione distrettuale antimafia di Milano Paolo Storari e Sara Ombra hanno inoltrato venerdì la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare inper pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Dopo l’rio, il giudice Lorenza Pasquinelli dovrà decidere sulla convalida e sulla misura cautelare e l’ordinanza dovrebbe essere depositata domani.