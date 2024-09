Terrore a Monaco assalto al consolato israeliano | ucciso l' aggressore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sparatoria vicino al Centro di documentazione nazista e nei pressi delGeneraledi. C'è una vittima. Fonti della polizia citate dalla Suddeutsche Zeitung affermano che si tratta dell'uomo che aveva attaccato il centro e che è stato colpito a morte degli agenti. Non risulta che nell'aggressione fossero coinvolte altre persone. L'area, in cui si trova anche, è stata transennata. A gettare un'ombra ancora più inquietante sull'attacco è il fatto che oggi è l'anniversario dell'uccisione di 11 atleti israeliani alle Olimpiadi di, avventa il 5 e 6 settembre 1972, per mano dei terroristi dell'organizzazione filo palestinese "Settembre Nero".