Szczesny ride a Gatti capitano non cita mai Thiago Motta Parla bene di Allegri e Danilo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024), nonmaidi. È interessante l’intervista su Youtube di Luca Toselli aportiere che ha dato l’addio al calcio pochi giorni fa e che dopo essere stato scaricato dalla Juventus ha deciso di anticipare di un anno il suo ritiro. L’intervista è interessante perché è fuori dagli schemi convenzionali, dal cliché del calciatore. Non è nemmeno l’intervista di chi è uscito dal calcio e si toglie i sassolini dalle scarpe. Ci sono dei passaggi interessanti. Uno è su. Il portiere non lo critica, anzi. Si torna su quella battuta che il tecnico fece dopo il match con Siviglia: «Se io faccio tante parate non è un buon segnale della nostra prestazione».disse che non conosceval’italiano. Il polacco ieri ha detto: “È il suo metodo, dice una cazzata per uscire da quella domanda».