Sport in tv oggi giovedì 5 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di2024. Occhi puntati sul tennis, con l’ultimo slam stagionale, lo US Open, che è arrivato alle battute conclusive e mette in palio un posto in finale nel tabellone femminile. Proseguono poi anche le Paralimpiadi di Parigi 2024, con l’Italia che continua a vincere medaglie in numerose discipline. Riflettori puntati anche sul ciclismo, con l’ultima settimana della Vuelta a Espana 2024, sul calcio, con la Nations League e le qualificazioni agli Europei U21, e sull’atletica, con la penultima tappa della Diamond League di Zurigo, che vedrà protagonisti anche Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.