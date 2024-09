Parole e musica per Bruno Ronchi l’innovatore della banda civica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) “per“, domani un concerto ricorderà(nella foto) il vice maestro del corpo civicole di Vaprio che ha cambiato il modo di suonare delle bande in Italia e che è scomparso un anno fa. Ora, il tributo firmato Pro loco e Brumaron Ensemble all’arista che per decenni ha affinato l’orecchio del pubblico, punto di riferimento per gli appassionati nel borgo e ben oltre. Polistrumentista e arrangiatore, ha introdotto un innovativo repertorio anticipando di molti anni quello che poi a livello nazionale è diventato il nuovo modo di esibirsi delle bande. Ha avvicinato schiere di giovani alla melodia e soprattutto al jazz di cui era fine intenditore. Sul palco, amici e professionisti, che hanno condiviso con lui arte e passioni e non solo, racconteranno anche episodisua vita. Appuntamento all’auditoriumbiblioteca (via Vanvitelli 42) alle 21.