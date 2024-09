Maria Rosaria Boccia torna a parlare | Chi ha fatto gossip | io lui o ‘l’altra’?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024), protagonista di un recente scandalo che ha messo in difficoltà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e che ha sollevato discussioni nella politica italiana, ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio sui social media. La vicenda, che ha visto lacoinvolta in una relazione con il ministro, ha attirato molta attenzione, in particolare per il rischio di dimissioni che ha sfiorato Sangiuliano. Nel suo intervento,ha criticato duramente il modo in cui la sua storia è stata manipolata dal “potere”, sostenendo che la vicenda sia stata usata in modo cinico per fini politici: “Ho mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni, ma ho parlato quando le menzogne erano ormai insopportabili, limitandomi a difendere la verità”, ha scritto.