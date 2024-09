M5S | Grillo eserciterò miei diritti due mandati e simbolo non negoziabili

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) M5S:, ‘nessuno deve temere una comunità che discute’ ma nemmeno chi decide liste bloccate e abbracci mortali senza discuterne con la comunità Roma, 5 set. (LaPresse) – “Ora, esplicito ancora di più quanto avevo inteso già fare con quel post” del 20 agosto scorso, “purtroppo ignorato dal Presidente Conte: esercitare iche lo Statuto mi riconosce in qualità di Garante, ossia custode dei Valori fondamentali dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle. E quindi, secondo quanto afferma l’art. 12, lettera a) numero 2, ribadisco che ci sono degli elementi imprescindibili del Movimento 5 Stelle che devono restare tali affinché il Movimento possa ancora dirsi tale: il nome, ile la regola dei due. Repetita iuvant”. Lo scrive sul suo blog il garante del M5S, Beppe, in un post che ha come titolo proprio ‘Repetita iuvant’.