M - Il figlio del secolo recensione | un’operazione ambiziosa che racconta la Storia parlando del presente

(Di giovedì 5 settembre 2024) La serie Sky Original di Joe Wright tratta dal romanzo di Antonio Scurati con Luca Marinelli è un adattamento che funziona e tratteggia con gusto e personalità gli anni dell'ascesa al potere di Benito Mussolini. Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Un evento nell'evento. Questa è stata per noi la presentazione di M - Ildeldurante la Mostra del Cinema di Venezia, perché tra le serie presentate quest'anno (da Disclaimer a Families Like Ours) è senza dubbio quella che ha il maggior appeal, e attira la maggior attenzione, da parte del pubblico nostrano (e internazionale). Il motivo? Un prodotto Sky Original, firmato da un autore come Joe Wright, e perchéuno momento significativo della nostra