La rivincita dello shopping reale

(Di giovedì 5 settembre 2024) I negozi tradizionali non sono finiti. Ma per continuare a rimanere sul mercato - e contrastare la concorrenza della Rete - devono allargare la gamma dei loro servizi. Integrando fisico e digitale. Soprattutto in Italia, dove al 95 per cento dei consumatori piace la «bottega». L’esplosione dell’e-commerce durante la pandemia aveva indotto alcuni analisti a prefigurare la fine dei negozi fisici. In realtà , anche se tante botteghe hanno chiuso e altrettante stanno soffrendo, il consumatore non ha detto addio del tutto al punto vendita tradizionale, semmai ha cambiato abitudini e la sua non è più solo una scelta binaria, o sul web o nel negozio. Gli acquisti sono diventati «omnicanale» e gli esercizi commerciali cambiano pelle per essere sempre più attrattivi.