Iss buona partecipazione a screening seno e collo utero ma non al Sud

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - In Italia il 73% delle donne fra i 50 e i 69 anni e il 78% di quelle fra i 25 e i 64 anni si sottopone rispettivamente allomammografico e allocervicale (Pap test o Hpv test) a scopo preventivo, all'interno di programmi organizzati o per iniziativa personale, mentre la copertura nazionale dellocolorettale resta ancora piuttosto bassa: nel biennio 2022-2023 il 46% degli intervistati nella fascia 50-69 anni riferisce di aver eseguito uno degli esami per la diagnosi precoce dei tumori colorettali a scopo preventivo. E' quanto emerge dalla sorveglianza Passi del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps) dell'Istituto superiore di sanità , pubblicati oggi, che evidenziano in generale un gap Nord-Sud.