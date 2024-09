Formaggi salumi e vini bergamaschi ospiti a Tipicamente Uniche a Parma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo.ospita Bergamo e Alba, con cui condivide il progetto delle città creative Unesco per la Gastronomia, per un weekend all’insegna della cultura dei tre territori e delle tipicità che li rendono unici. Due giorni intensi tra eventi e degustazioni per assaggiare i territori e scoprire, attraverso pacchetti turistici condivisi, la bellezza autentica e la ricchezza delle tre città, nell’ambito di una strategia turistica comune in grado di accrescere l’incoming. Nell’esclusiva cornice del Trottatoio della Pilotta in Piazzale della Pace a, il 7 e l’ 8 settembre, le tre città, grazie al coinvolgimento di consorzi e produttori, presenteranno attraverso percorsi di degustazione prodotti Dop e Igp dei territori.