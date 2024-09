Foggia 23enne muore in ospedale | i familiari aggrediscono medici e infermieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Calci, pugni. E’ quel che avrebbero subito alcunidel Policlinico Riuniti didai parenti di unadeceduta in sala operatoria. Dopo che è stata comunicata la tragica notizia della morte della giovane di Cerignola, sarebbe scattato il pestaggio. Una folla inferocita disarebbe riuscita a riversarsi all’interno del reparto, con una ventina di loro che avrebbero raggiunto i membri del personale sanitario. Un chirurgo sarebbe stato colpito con diversi pugni in viso, riportando ferite e contusioni, mentre una dottoressa avrebbe riportato la frattura di una mano. Altro personale sarebbe riuscito a barricarsi in una stanza e ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto è giunta la polizia che, non senza difficoltà, ha riportato la calma, permettendo così ai sanitari colpiti di farsi medicare.