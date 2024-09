Eccellenza Vanzan | Rata bisogna partire col piede giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il nuovo terzino sinistro della Maceratese, il fluidificante si diceva negli anni Ottanta, Nicola, racconta al Carlino le sensazioni dopo la prima gara ufficiale dei biancorossi. Prime sensazioni, nel suo caso, anche da calciatore di un club marchigiano, il classe 1999 è cresciuto nel Vicenza e pur vantando parecchie presenze tra C e D, curiosamente ha solo sfiorato la nostra regione militando ad esempio al Campobasso e al Teramo. "Domenica a San Severino siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo nel controllare il gioco, nella ripresa magari siamo stati meno lucidi e il Montefano ne ha approfittato. Poi abbiamo rimesso a posto le cose col 3-1". Sembrava di giocare davvero in casa vista la massiccia presenza di tifosi. "Vero, erano tanti. Spero di avere presto a disposizione l’Helvia Recina per godermi il colpo d’occhio migliore.