Antidoping agli armati corteo a rischio Ghinelli | denuncia e stretta sulle regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Matteo Marzotti AREZZO "Adesso basta". Il sindacotuona dopo i disordini registrati domenica durante ildella Giostra del Saracino. Figuranti e spettatori venuti alle mani davanti al teatro Petrarca, e prima ancora un dipendente comunale malmenato da alcuni quartieristi nel tentativo di transennare via Mazzini. A tre giorni dall’accaduto il primo cittadino interviene nel corso di una conferenza stampa, insieme al consigliere delegato alla Giostra, Paolo Bertini, e al comandante della Polizia Municipale, Aldo Poponcini. "Il dipendente che è stato malmenato hato l’accaduto, ed ha tutta la nostra solidarietà – spiega– tutto è nato dal fatto che sette delle dieci transenne che dovevano separare una parte di tifosi di un quartiere dalstorico nella zona di via Mazzini erano state rimosse e spostate in un luogo non pubblico.