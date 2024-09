Ancona Si veleggia verso i mille abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nell’attesa della conferenza stampa di Vincenzo Guerini, prevista per le 11:30 allo stadio Del Conero, l’entra nel vivo dell’operazione Isernia: archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano della Vigor Senigallia, la formazione di Gadda ha ufficialmente iniziato la marcia di avvicinamento all’esordio in campionato previsto per domenica al Del Conero alle 15. Non sono previsti grossi stravolgimenti tattici: salvo sorprese infatti, l’undici che scenderà in campo sarà pressoché lo stesso visto al Bianchelli, ad eccezione del portiere.