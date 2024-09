Un cattivo di Harry Potter riprende il suo ruolo in un modo inaspettato

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono passati più di 14 anni dall’ultima volta che i fan hanno visto Dolores Umbridge ine i Doni della Morte – Parte 1, ma ora Imelda Staunton è tornata perre il suodi personaggio. La Staunton tornerà a vestire i panni della Umbridge per la nuova attrazione “Wizarding World of– Ministry of Magic” della Universal Epic Universe, che aprirà l’anno prossimo presso l’Universal Orlando Resort. Il ritorno della Staunton nelè stato annunciato in un nuovo video promozionale per l’attrazione, che ha anche dato ai fan un’occhiata alla nuova attrazione e un dietro le quinte della Staunton che dà nuovamente vita alla cattiva. Secondo le informazioni ufficiali sull’attrazione (via Deadline), i visitatori “viaggeranno con il Métro-Floo da Parigi al Ministero della Magia britannico dove Dolores Umbridge sta per essere processata.