Traffico Roma del 04-09-2024 ore 08 | 30

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiamo subito notizie di un incidente avvenuto sulla tangenziale all’interno della galleria Farnesina che rimane chiusa alquesta che sta provocando incolonnamenti a partire dalla via Salaria tutto ilè deviato verso la galleria Giovanni XXIII suggeriamo di uscire prima ovverosia a Tor di Quinto oppure a Corso di Francia sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Nomentana Tiburtina e proseguendo dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina mentre sulla carreggiata esterna ilin coda dallaFiumicino e la Pontina seguito ad un incidente sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo code tra Tor Cervara alla tangenziale intenso è rallentato ilsulle consolari in accesso la capitale a Colli Aniene incidente lungo viale Palmiro Togliatti all’altezza di viale ...