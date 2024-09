Todaro e i motivi dell’addio ad Amici | intervento di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sta per cominciare una nuova edizione didi, ma c’è ancora un mistero che riguarda il cast dei professori della scuolana. Il mese scorso Dagospia ha rivelato che non ci sarà Raimondo: ” Ci sono delle novità su. Una tra tante riguarda Raimondo, che non sarà più tra gli insegnanti del programma. Il coreografo ha fatto parte della trasmissione dal 2021 al 2024. Adesso chi arriverà al suo posto?“.e l’addio ad, cosa c’è dietro? A fare luce sul giallodi Raimondo adc’ha pensato il settimanale Di Più. Secondo il magazine alla base della decisione del ballerino ci sarebbero le litigate con Alessandra Celentano.