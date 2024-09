Si riapre il cantiere sul Parmignola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Siilsu via Marinella. La strada di collegamento tra i Comuni di Luni e Sarzana da ben dieci anni è infatti al centro di continui step dell’intervento di messa in sicurezza dopo il crollo dell’argine del torrentesgretolato durante la piena dell’autunno del 2014. Dopo vari intervesti in entrambi i territori a breve riprenderanno quelli di nel tratto nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla strada provinciale 432 nel Comune di Sarzana. I lavori rientrano nell’intervento per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza della frazione marina erano stati sospesi nei primi mesi del 2024.