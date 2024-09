Scaloni | Lautaro Martinez e Julian Alvarez? Risponderò come sempre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024), CT dell’Argentina, ha parlato di. Il parere del selezionatore sui due attaccanti. NESSUN CAMBIAMENTO – L’Argentina avrà due impegni prossimamente contro Cile e Colombia, valide per le qualificazioni ai Mondiali. A parlare in conferenza Lionel. Il CT ha risposto alla domanda sulla compresenza del capitano dell’Intere didell’Atletico Madrid: «Sue Juliánè la stessa domanda di tutta la coppa (Copa America, ndr) e. Hanno giocato insieme, possono farcela. Dipende davogliamo giocare e dalle circostanze di ciascuno in quel momento, dipende da tante cose, ma possono giocare insieme».