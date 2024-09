Rotatoria delle Paludi | Alto il rischio di incidenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono ormai un problema reale le criticità della viabilità in prossimità delladi San Tommaso-San Marco alleche tornano in consiglio regionale, dove il consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, già autore di diverse interrogazioni, torna a sollecitare la giunta regionale affinché intervenga sulla Provincia di Fermo, il Comune di Fermo e l’Anas per l’adozione di immediati provvedimenti di loro competenza volti a garantire la sicurezza nella circolazione e la definitiva risoluzionenumerose problematiche, segnalate dai residenti: "Parlo della difficoltà a entrare e uscire da alcune proprietà adiacenti – spiega Cesetti – che diventa un vero e proprio impedimento per i veicoli più grandi, comprese ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco, vista la esigua larghezza della corsia.