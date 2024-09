Ragazza stuprata a Massafra gli indagati restano in carcere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tarantini Time Quotidiano

Sono tre uomini di Palagiano, di 23, 27 e 34 anni, fermati dai carabinieri la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi per il presunto stupro di una ragazza di 23 anni di Palagiano, che ha denunciato l'accaduto. Il gip di Taranto Francesco Maccagnano ha firmato nei loro confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per due di essi è stato convalidato il fermo. Nel corso degli interrogatori di garanzia, due indagati (difesi dagli avvocati Marcello Ferramosca e Gianluca Sebastio), hanno negato le accuse di violenza sessuale parlando di rapporto consenziente, mentre il terzo (assistito dall'avv. Michele Parisi), si è avvalso della facoltà di non rispondere.