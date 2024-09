Puppo crede in Sinner | Non è al 100% ma ha imparato una cosa E fa un pronostico su Medvedev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Italia si presenta ai quarti di finale degli US Open 2024 con un solo rappresentante tra singolare maschile e femminile: Jannik. Il numero 1 al mondo ha sconfitto infatti nella notte lo statunitense Tommy Paul per 7-6 7-6 6-1 nonostante un avvio in salita, raggiungendo al prossimo turno il grande rivale russo Daniil, mentre Jasmine Paolini ha ceduto abbastanza nettamente alla ceca Karolina Muchova. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale US Open, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “Il primo set mi è sembrato l’inizio di un match di pugilato di un certo tipo.è stato colpito a freddo, metaforicamente parlando, con quegli 11 punti di fila merito soprattutto di Paul.