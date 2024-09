Perché Luna Rossa oggi non gareggia | gli orari dei prossimi giorni caos calendario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024)avrebbe dovutore nella giornata odierna: il programma prevedeva l’incrocio con Orient Express nell’ambito del roun robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano, però, non scenderà nelle acque di Barcellona per fronteggiare i francesiil maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare le quattro regate previste per la giornata odierna. Pia e fulmini stanno caratterizzando la mattinata in terra catalana e proseguiranno anche nel pomeriggio, dunque si è rivelato impossibile conservare la programmazione originaria.