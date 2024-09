Parcheggiatore abusivo minaccia un centauro che non vuole pagare ma è un carabiniere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La scena più o meno è sempre la stessa: ilcon aria falsamente amichevole si avvicina all’automobilista o aldi turno e chiede un “caffè a piacere” per il parcheggio. Questo è esattamente quello che è successo in via Cornelia dei Grecchi al Rione Traiano, quartiere nella zona ovest di Napoli, dove unha preteso soldi da un motociclista che però si è rifiutato di. A quel punto sono partite le minacce e per ille cose si sono messe molto male visto che ilin realtà era unfuori servizio.L’uomo in questione è un 53enne originario di Quarto che secondo l’Inps era disoccupato, ma in realtà svolgeva la professione diin prossimità della farmacia di via Cornelia dei Gracchi chiedendo soldi ai clienti dell’esercizio commerciale.