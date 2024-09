Morto a 75 anni cadendo dalla scala Autopsia sul corpo di Felice Cilio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sarà sottoposta adla salma di, il settantacinquenne di Cusano Milanino che lunedì mattina èin un cantiere a Cesano Maderno in Brianza. A disporre l’accertamento è stato il sostituto procuratore monzese Alessandro Pepè, il magistrato di turno al momento dell’ennesima tragedia sui luoghi di lavoro. L’uomo, per cause che l’inchiesta avviataProcura come atto dovuto (e al momento senza indagati né ipotesi di reato) dovrà appurare, è precipitato da unaa un’altezza di circa due metri e mezzo. Un volo che non gli ha lasciato scampo: i soccorritori, giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Ilsenza vita è rimasto sul terreno, con la figlia della vittima accorsa in cantiere accovacciata a piangerlo.