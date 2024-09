Medici al voto venerdì conferenza stampa di presentazione della lista Evoluzione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Caserta. L’Ordine dei-Chirurghi e degli OdontoiatriProvincia di Caserta va alnei giorni 12, 13 e 14 ottobre per il rinnovo degli Organi istituzionali dell’Ente per il quadriennio 2025–2028. La”, alla cui guida c’è il presidente uscente Carlo Manzi, sarà presentata nel corso di una. L’appuntamento è per6 settembre alle 11,30 all’Hotel Plaza Caserta. Sarà questa l’occasione per ladi tutti i candidatie per conoscere il programma. Questi i candidati”: Carlo Manzi, Maria Erminia Bottiglieri, Giovanni Cerullo, Raffaele Corvino, Maria D’Acquisto, Daniele D’Ambrosio, Agostino Greco, Antonio Iodice, Pasquale Liguori, Roberto Mannella, Francesco Petrillo, Carmela Pezone, Michele Pinto, Omero Pinto e Anna Tarabuso.