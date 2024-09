Ma Icy Subzero è fidanzato o no? Quello che sappiamo su Sarah Leandri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È davvero, la nuova fidanzata di Icy? La notizia è iniziata a trapelare su tantissimi siti e su tutti i social con le fan del rapper romano curiose di conoscere la vera identità della misteriosa ragazza. Tutto sembra far pensare che si tratti proprio divisto che entrambi hanno pubblicato alcune Instagram Stories quest’estate da un ristorante di Gallipoli in Puglia anche se lei aveva il viso coperto da una mano. La ragazza è. I lunghissimi capelli castani e il tatuaggio sotto la pancia, infatti, corrispondono. Oltre ad alcuni dettagli fisici, una storia che ha postato sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri sembrerebbe essere la conferma della nostra teoria. Infatti, nonostante non compaia una foto di loro due insieme, ha comunque caricato una foto al ristorante.