LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo è in controllo sui fuggitivi

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.40: Ilsta tranquillamente gestendo la fuga. Da capire cosa succederà sull'altro GPM, l'Alto de Coracol, ma il lungo tratto di sola pianura dopo porta chiaramente ad un arrivo in volata. 15.33: Sta per cominciare la salita di Alto de la Estranguada (5.5km à 8.7%). 15.27: C'è stata un'accelerazione ined infatti il vantaggio deiè sceso sotto i quattro minuti. 15.22: Mancano 100 chilometri alla fine della. 15.18: Un aiuto per l'Alpecin arriva anche dalla dsm-firmenich PostNL, che ha in Pavel Bittner l'uomo di punta per questa. 15.12: Ricapitoliamo chi sono i quattro. Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis), Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). 15.