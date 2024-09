LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 mercoledì 4 settembre | Luna Rossa-Orient Express DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sesta giornata di regate a Barcellona nellaCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Morale alle stelle perche nella giornata di ieri, sotto la pioggia battente (con tanto di fulmini), ha stravinto il duello con i Kiwi grazie ad una partenza da incorniciare. Un lavoro strepitoso di Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone insieme ai trimmer Umberto Molineris e Andrea Tesei e ai cyclor Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi. Nella giornata di ieri, a causa del maltempo, le ultime due regate sono state rinviate ad oggi.quindi sfideràalle 14:46 di oggi,. Ad aprire il programma saranno American Magic e Ineos Britannia. Patriot tornerà in acqua nel terzo match contro Alinghi (che ieri ha guadagnato la prima vittoria).