Lista Uefa Karlsson e Dominguez ’out’ El Azzouzi lo stop si allunga a due mesi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutto secondo i piani. Il Bologna ha presentato e ufficializzato ieri sera intorno alle 21 la: Dentro Ferguson, che rientrerà in gruppo a ottobre, e i volti nuovi Pobega e Casale e Iling. Fuori, El, Byar, De Silvestri Pyyhtia e Ilic. Non solo. Con l’arrivo di Casale, il rientro di Lucumi ed Erlic, Mihajlo Ilic può partire. Lo vuole l’Aek Atene, pronto a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, e dato che Grecia il mercato rimarrà aperto fino all’11 settembre c’è tempo per imbastire l’affare ed evitare che il 21enne difensore serbo, prelevato a gennaio per 4 milioni più bonus, resti a Bologna da spettatore vedendo diminuire le proprie quotazioni.