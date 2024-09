La Commissione chiama Chianese Convocato anche il dirigente Chiani E’ il responsabile dell’anticorruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si parlerà di anticorruzione e trasparenza durante la prossima riunione dellacontrollo atti prevista per giovedì prossimo. "VerràValterper il Comune di Pesaro della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Claudioex segretario generale del Comune edel servizio finanziario ora segretario alla Provincia di Padova. Il presidente dellae consigliere di opposizione Marco Lanzi annuncia così la sesta riunione in poco più di un mese del gruppo di controllo con funzione ordinaria visto che l’istituzione dellaspeciale d’inchiesta era stata bocciata durante il consiglio comunale. Valter, in qualità di, redige annualmente una scheda di rilevazione consultabile sull’albo pretorio.