Iscrizioni aperte a tre corsi di formazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Grafica per la cosmetica, amministrazione economica e logistica smart. Sono i tre nuoviIFTS Istruzione eTecnica Superiore promossi dai partner di TiLab. Si tratta del progetto, che favorisce laprofessionale nel Lodigiano, sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. E sonole. Si punta alla qualificazione, per essere subito appetibili sul mondo del lavoro. Gli IFTS sono performativi che durano un anno, pratici e qualificanti, concentrati in attività di laboratorio o di stage, che offrono l’opportunità di migliorare le proprie competenze e di arricchire il curriculum per potersi inserire più facilmente nel mondo del lavoro.