Fulmine danneggia l’Arco di Costantino durante il nubifragio a Roma

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un forteha colpitoprovocando diversi disagi in tutta la città. Tra gli eventi più significativi c’è stato unche ha colpitodi, uno dei monumenti più importanti della Capitale italiana, situato vicino al Colosseo. Questo incidente, verificatosi lo scorso 3 settembre, ha sollevato preoccupazioni per la conservazione del patrimonio storico. Arco di@Foto Crediti Ansa – VelvetMagI danni riportati daldidiha subito danni significativi a seguito dell’impatto del. Secondo le prime stime, alcune sezioni della struttura sono state compromesse, con frammenti di marmo che si sono staccati dalle decorazioni superiori. Le autorità locali stanno ancora valutando l’entità dei danni, ma è chiaro che sarà necessario un intervento di restauro per preservare l’integrità del monumento.