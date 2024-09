Cosa aspettarsi dal conflitto in Ucraina dopo l’attacco a Kursk Scrive il gen Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per la Russia, una vittoria innon è esistenziale come sarebbe una sconfitta per l’. Un insuccesso non metterebbe in pericolo la Federazione, ma solo il regime di Putin. La paventata possibilità di frammentazione dello Stato russo mi sembra improbabile. Certamente, la Russia ancora oggi vuole tornare a essere una grande potenza, protagonista di un ordine mondiale post-americano. La maggioranza dell’opinione pubblica sostiene Putin e vuole la vittoria sull’. Ma si tratta di un’illusione. Anche il successo più completo dell’“operazione militare speciale” e l’annessione dell’alla Russia, non potranno ridare a Mosca lo status di grande potenza globale.