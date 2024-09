Chiosco abusivo sulla Via Verde | la giustizia fa il suo corso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Chieti - Un nuovo duro colpo all'abusivismo edilizio lungo la Costa dei Trabocchi. I carabinieri forestali di Lanciano e il Nipaaf di Chieti hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di unadibito a bar, situato in località Cavalluccio. La struttura, a ridosso della famosa pista ciclabile della Via, era già finita nel mirino delle autorità in passato, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi. I controlli avevano evidenziato numerose irregolarità edilizie e ambientali, che avevano portato alla demolizione del. Tuttavia, il gestore aveva provveduto a ricostruirlo, ignorando le prescrizioni degli organi competenti. Le nuove verifiche hanno confermato la persistenza delle violazioni, portando all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Lanciano. Quattro persone sono state indagate per i reati di abusivismo edilizio e ambientale.