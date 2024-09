Calciomercato Milan scontro totale con Origi e Ballo-Touré | ecco lo scenario peggiore per Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 4 settembre 2024), Divocksono allocon il club rossonero e c’è unoche Moncada spera di evitare Tra il, Divockè guerra. I due giocatori rossoneri non rientrano nei piani del club di via Aldo Rossi e sono quindi considerati due esuberi in uscita. Il problema, però, è che non si riesce a trovare una sistemazione per entrambi. Il terzino, nelle scorse settimane, era ormai prossimo al trasferimento in Francia Saint-Etienne: sembrava tutto fatto, ma il senegalese ha rifiutato l’offerta sul finale mandando su tutte le furie il Diavolo. Per l’attaccante belga, invece, resta possibile solamente un trasferimento in Turchia, anche se non arrivano offerte. Da qualche giorni, ormai, l’attaccante ex Liverpool si sta allenando da solo a Firenze, seguito da un preparatore di fiducia in attesa che arrivi una proposta.