Alla scoperta della luna la regina dei cieli Dove ammirarla da Roma Tarquinia e Viterbo

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Il 14 settembre 2024 è una data speciale per gli amanti dell’astronomia del Lazio, poiché segna la Notte Internazionale dell’Osservazione. Questo evento, nato grazie all’organizzazioneNASA, celebra la bellezza e il mistero del nostro satellite naturale ed offre un’occasione unica per osservare lae Saturno con gli anelli quasi di taglio in questo periodo, attraverso potenti telescopi. Ecco tre appuntamenti straordinari, tutti ad ingresso libero e gratuito, che avranno luogo in concomitanza in diverse località del Lazio:– Giardini Colle del Duomo – Palazzo dei PapiOrganizzato dal Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS, con il patrocinio del Comune di, questo evento si terrà nei Giardini Colle del Duomo – Palazzo dei Papi, con ingresso dal Polo Monumentale Colle Del Duomo.