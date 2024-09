AirHelp suggerisce i punti fondamentali che ogni viaggiatore con disabilità dovrebbe conoscere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il rispetto dei diritti per i passeggeri cone mobilità ridotta deve diventare sempre più una priorità nel mondo dei viaggi aerei. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Ryanair, stabilendo che l’accompagnamento di minori e persone disabili deve essere un diritto, non un costo extra., leader nell’assistenza e nei risarcimenti per i passeggeri aerei,alcunichecontenere a mente. Richiedere l’assistenza al momento della prenotazione È fondamentale assicurarsi di richiedere l’assistenza speciale al momento della prenotazione del volo, o almeno 48 ore prima della partenza. Questo include servizi come l’assistenza in sedia a rotelle, l’accompagnamento al gate o il supporto durante l’imbarco e lo sbarco.