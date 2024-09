Vis Pesaro 3 – Arezzo 0 | la pagella di Cesare Fracassi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 3 settembre 2024) LATrombini 5,5 – Nella confusione generale commette errori sia nei lanci che nei passaggi. Gigli e Dal Fabro 5,5 – Buoni nel gioco aereo, ma in difficoltà quando gli avversari accelerano. Lazzarini 5 – Inizia discretamente impostando il gioco, ma fatica a trovare Pattarello sulla destra. Provoca un rigore per un rimbalzo sul braccio e poi arretra in marcatura su Renzi. Coccia 5,5 – L’unico a mostrare velocità nei recuperi, ma nel primo tempo soffre le incursioni dell’avversario numero 71. Nel secondo tempo si propone in avanti, senza però essere incisivo. Renzi 5,5 – Comincia con una buona occasione, ma finisce per confondersi anche lui, soffrendo la rapidità degli avversari. Mawuli 5,5 – Davanti alla difesa sembra una trincea, ma non si muove rapidamente ed è macchinoso.