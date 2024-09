VIDEO Strega ko al ‘Massimino’ nonostante un’ottima ripresa rivedi gli highlights di Catania-Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il big match delè stato deciso da un guizzo di Carpani al 23? del primo tempo. Solo con il passare dei minuti ilè riuscito a prendere le misure al, ma la squadra di Auteri non è stata in grado di capitalizzare le tante occasioni prodotte soprattutto nella. Miracolo di Sturaro sulla linea dopo un tiro a botta sicura di Manconi. Le fasi salienti della gara fornite dal canale ufficiale della Serie C Now. L'articoloko alglidiproviene da Anteprima24.it.