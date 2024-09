Tragedia al parco bimba di 7 anni muore davanti a mamma e amichetti giocando all’altalena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)alitaliano:una bambina di 7sotto gli occhi dellae degli. Si è trattato di un terribile incidente avvenuto proprio mentre la piccola stavacon i compagni sull’altalena. La struttura adesso è stata posta sotto sequestro. “Era unaallegra, forte e coraggiosa – ha raccontato stamattina alla stampa un cugino accorso sul luogo della-. Era la luce della famiglia”. È successo tutto nella serata del 2 settembre. Amici e parenti sono ora stretti attorno alla famiglia: il papà, magazziniere, e la, casalinga. La piccola avrebbe compiuto 7a ottobre e avrebbe dovuto iniziare la seconda elementare la settimana prossima. Aveva due fratelli più grandi e una sorella più piccola. Inutile per lei la corsa in ospedale con l’ambulanza. Unadalla dinamica assurda, in base alle prime notizie emerse finora.