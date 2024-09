Supermercati più convenienti in Italia la classifica di Altroconsumo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Secondo il report è possibile risparmiare fino a 3400 euro l'anno. Spiega l'indagine come ci siano differenze importanti a seconda delle regioni: "Nel dettaglio, il Trentino Alto-Adige è la regione più economica dell'indagine, seguita da Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Calabria e Toscana (spesa media annua a famiglia tra 6.600 e 6.900 euro)". "Le più care (spesa media annua a famiglia di 7.100-7.700 euro) sono Valle d'Aosta in primis, dove si spende il 16% in più della regione più economica, Lazio (+10%), Umbria e Marche (+9%) ed Emilia Romagna (+8%)".