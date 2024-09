Strage di Paderno nuovo interrogatorio per il 17enne | Non avevo intenzione di uccidere Il legale | Non c’è premeditazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) È stato nuovamente interrogato ilche ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni aDugnano, nel Milanese. Il ragazzo ha parlato di una sorta di atto di “emancipazione”, inquadrando in qualche modo meglio rispetto al primole ragioni del gesto. L’indagato, che sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari giovedì alle 10.30, avrebbe fornito un quadro più preciso del suo “malessere” e della sua volontà di essere “libero” anche dalla famiglia, anche se non “imputa” a genitori e fratello fatti specifici. “Non mi riesco a dare una spiegazione, nondi, sono molto dispiaciuto, quel disagio lo covavo da tempo con pensieri di morte, ma non pensavo dila mia famiglia, questa cosa l’ho pensata quella sera”.