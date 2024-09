Roberto Baggio e le foto delle cicatrici degli infortuni Il suo messaggio | Più forte è l’oppressione maggiore è la determinazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Piùdall’esterno,è lanecessaria per far emergere le proprie capacità: questo è lo spirito della gioventù”. Poche parole e una sola frase: tanto basta aper ritornare sui social in grande stile. Lasciatosi alle spalle la vicenda della rapina in villa – dello scorso 20 giugno durante Italia-Spagna –, il Divin Codino ha condiviso unacon ledi unatanti operazione alle ginocchia alle quali si è dovuto sottoporre durante la carriera. L’insegnamento dilasciato sui social non è suo ma prende spunto da Daisaku Ikeda, maestro e guida spirituale della Soka Gakkai, di cui l’ex calciatore è membro da tempo.