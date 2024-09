Phantosmia recensione | l' estrema cinéphile di Lav Diaz per un mastodontico trattato anti-violenza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Quattro imponenti ore per il nuovo film dell'autore filippino, tornato alla Mostra del Cinema di Venezia per esplorare il concetto dicome archetipo umano. Estremo, immobile ma anche rivelatorio ed esistenziale. L'cinefilia di Lav, che rifiuta le regole del ritmo, sposando invece la prospettiva legata all'esistenza, al linguaggio, alla profondità delle immagini che diventano flusso di unapproccio all'arte e al cinema. Sappiamo quanto il regista filippino sia sinonimo di importdurate cinematografiche. Un cinema di quadri, di concetti, di un umore che segue il mezzo puro della comunicazione. In mezzo, però, una spiazzante e alternata esplorazione dei generi. Palcoscenico delle sue opere, spesso e volentieri, Venezia. Fin dal 2007, quando passò con Death in the Land of Encantos (che durava ben 540 minuti), e arrivando poi al