(Di martedì 3 settembre 2024) Da quando hanno preso il via idi Parigi 2024, una domanda rimane aperta:non citra i partecipanti? Se l'inclusività sembra essere una priorità nel mondo dello sport e a maggior ragione nello sport per disabili, l'assenza dinon udenti o con problemi di udito aiOlimpici esolleva alcune domande. Di fatto, gliaffetti datà non partecipano ai, soprattutto a causa della classificazione delle disabilità stabilita dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Iconcepiti percon disabilità fisiche, visive o intellettuali, ma le disabilità uditive noncontemplate nei criteri di ammissibilità. Quindi, niente sprint o tuffi per i non udenti e gli ipoudenti alle Paralimpiadi, ma ciò non significa che siano abbandonati al loro destino.